À propos de la peinture d'intérieur

Décider de peindre l'intérieur de la maison ou du bureau n'est plus seulement une question de choix entre une peinture à l'huile et une peinture à l'eau. La peinture d'intérieur est disponible dans un large éventail de finitions, et les formulations de la peinture peuvent également différer d'un fabricant à l'autre : faites un devis Artisan peintre Montpellier pour plus d'information sur ce sujet.

La peinture d'intérieur à haute brillance

a tendance à être plus durable et convient mieux aux ménages qui ont besoin de nettoyer les surfaces peintes. L'inconvénient de la peinture d'intérieur brillante est qu'elle a aussi tendance à révéler les défauts du processus de peinture plus que les autres types. La peinture brillante est presque toujours préférable pour peindre les boiseries, bien que le même type d'effet puisse être obtenu avec la peinture semi-brillante lorsqu'elle est appliquée sur des surfaces soumises à une forte accumulation de graisse.

La peinture au latex est populaire pour les travaux de peinture intérieure.

La raison peut se résumer en trois mots : elle se nettoie facilement selon les conseils d'un peintre artisan à Perpignan . La peinture au latex peut le plus souvent être nettoyée avec rien de plus que de l'eau et du savon. Un autre avantage de la peinture au latex est qu'elle ne produit pas d'odeur forte, ce qui la rend idéale pour les personnes sujettes aux maux de tête liés à la peinture. Le latex est également un choix plus respectueux de l'environnement.

Les peintures d'intérieur à base de solvant

sont mieux connues sous le nom de peintures alkydes et sont préférées par beaucoup car elles laissent les finitions les plus lisses. Dans la plupart des cas, vous pouvez peindre au pinceau sans laisser de trace visible. L'inconvénient est que la peinture alkyde prend beaucoup plus de temps à sécher et nécessite un diluant pour le nettoyage.

L'émail polyuréthane

peut être commercialisé sous le nom de peinture plastique liquide, est le mieux utilisé pour peindre les sols car il possède une résistance à l'abrasion exceptionnellement élevée. Si votre sol est en bois nu, envisagez une teinture à essuyer pigmentée ou colorée. Appliquez la teinture sur le bois nu pendant environ une heure, puis essuyez-la. Si, après l'essuyage, le sol présente une texture rugueuse, utilisez une ponceuse. Pour obtenir un aspect verni, appliquez une couche de peinture à base d'eau ; toute finition, de plate à brillante, est acceptable.

Considérations sur les techniques de peinture



Pour peindre des meubles, envisagez d'utiliser un polyuréthane pour des articles tels que les armoires et les lambris. Tout meuble intérieur qui nécessite une bonne durabilité ou pour lequel vous voulez que la peinture dure sans avoir à en remettre une couche toutes les quelques années devrait être peint avec ce type de peinture.

Points à considérer

Lorsque vous choisissez d'appliquer un type de peinture sur un autre, par exemple en peignant avec un alkyde sur une surface en latex existante, un apprêt est fortement recommandé. Si la surface a été peinte précédemment ou est en particulièrement bon état, l'utilisation d'un apprêt peut ne pas être nécessaire, bien qu'elle soit tout de même recommandée. Un apprêt est également recommandé lorsque la surface intérieure à peindre est poreuse, comme le bois tendre.

Avertissement

Outre la facilité avec laquelle elle se nettoie, l'évolution vers le latex comme choix le plus populaire pour les peintures intérieures est liée au fait que l'utilisation des peintures à base d'huile a été limitée dans certains endroits en raison de leur toxicité et de la façon dont leurs fumées peuvent contribuer au smog. L'odeur et les fumées toxiques dégagées par certaines peintures à l'huile ne sont pas idéales pour une utilisation intensive à l'intérieur des grandes maisons et des entreprises.

