Les bienfaits de la couleur

Vous avez envie de créer une ambiance particulière pour une rénovation de salle de bain à Perpignan mais vous ne savez pas quelle couleur serait la plus appropriée ? Récapitulatif sur les couleurs et leurs bienfaits :



- Le rose : Pour une ambiance douce, apaisante et romantique dans la salle de bain



- Le rouge : On dit souvent de lui qu'il irrite et qu'il provoque la colère. Le rouge trop vif doit donc s'utiliser en petite touche, c'est une couleur énergique et stimulante qui à toute sa place dans un intérieur. Il peut être utilisé dans des endroits où l'on s'active: la cuisine ou l'entrée par exemple.



- Le bleu : Souvent associé au rêve, à la sérénité, à la fraicheur, le bleu est apprécié de tous et convient parfaitement à la salle de bain d'une maison...



- Le jaune : Joie, chaleur, fête, le jaune à la faculté d'égayer une pièce. Attention un jaune trop clair peut avoir un effet tout à fait contraire...



- Le vert : On dit souvent que c'est la couleur de l'espoir. Le vert nous rappelle indéniablement la nature et nous ramène à des valeurs telles que la fraicheur et l'apaisement. A contrario cette couleur peut nous faire penser à l'hôpital et au domaine de la santé de manière général. Attention donc à bien choisir sa nuance et à en faire une bonne utilisation dans une pièce.



- Le orange : Le véritable allié de la bonne l'humeur, cette couleur à la faculté de tonifier une pièce. C'est aussi une couleur vive qui apporte optimisme mais également excès d'énergie. A utiliser avec parcimonie dans une rénovation