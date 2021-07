Centrifugeuse et siphon pour des jus frais

Découverte de cette centrifugeuse au rendez-vous des producteurs à Perpignan 66

Les fruits et légumes sont indispensables à votre santé et à votre bien-être ! Avec la centrifugeuse, obtenez un jus pur, débarrassé de la pulpe et des pépins. La centrifugeuse garantit un résultat de qualité et s'adapte à toutes sortes de produits. Quant au siphon, il vous concocte des mousses aériennes en un tour de main !Des conseils pour choisir entre centrifugeuse et siphon, jus pur ou mousse onctueuse.

1. Pour un jus de fruits et légumes sans pulpe ni pépins : la centrifugeuse

La centrifugeuse peut prendre la forme d’un préparateur indépendant, ou d’une option sur un robot multifonctions.

Préparer un jus pur et limpide avec la centrifugeuse Le procédé d’une centrifugeuse repose sur une rotation extrêmement rapide et l’action d’un disque dentelé, qui vont permettre d’extraire les éléments liquides des éléments solides d’un fruit ou d’un légume.



Memo pratique : plus la puissance du robot est élevée, plus la rotation est rapide

et plus l’extraction est complète.



Débarrassé de tous les éléments solides, le liquide obtenu est pur et limpide, débarrassé de toute pulpe ou pépins.

Une centrifugeuse pour les jus de fruits et légumes , Jus d’orange, de pomme, de carotte, d’ananas, de tomate (…), la centrifugeuse extrait le jus de la plupart des fruits et légumes.

Centrifugeuses pour les jus, © Kenwood.

Seuls les légumes feuillus et les herbes échappent aux compétences de la centrifugeuse. La solution pour préparer ces derniers : les extracteurs manuels. Vous pouvez néanmoins mixer des herbes (menthe par exemple) en même temps que des fruits dans la centrifugeuse. Choisissez des fruits pas trop "mous" (évitez la banane).

Si l’on souhaite mélanger le jus obtenu par la centrifugeuse à d’autres ingrédients, il est alors nécessaire de le transvaser dans un mixer ou dans un blender.



Distinguer centrifugeuse et presse-agrumes : pour les jus d’orange, de pamplemousse ou de citron, le presse-agrumes restent une excellente solution. Surtout si vous appréciez la présence d’un peu de pulpe. Le presse-agrumes se présente comme un appareil indépendant ou comme une fonction particulière d’un robot de cuisine multifonctions.